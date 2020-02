Real Madrid e Barcelona podem inaugurar estádio da NFL em Las Vegas

Real Madrid e Barcelona podem inaugurar o novo estádio da NFL, Liga de futebol americano, em Las Vegas, nos Estados Unidos da América.

De acordo com o "Washington Post", a confirmar-se, o maior clássico de Espanha seria o primeiro evento desportivo a realizar-se no Allegiant Stadium, que foi construído para os Raiders, que vão mudar-se de Oakland (Califórnia) para Las Vegas (Nevada). O estádio custou cerca de 1,74 mil milhões de euros. A época da NFL só começa em setembro.

Há outros recintos em consideração para receber encontro, que faria parte da International Champions Cup, torneio de pré-época que costuma realizar-se nos Estados Unidos. Um deles é o SoFi Stadium, nos arredores de Los Angeles, que a partir de 2020 servirá de casa para os Los Angeles Rams e os Los Angeles Chargers, também da NFL.

O Allegiant Stadium terá capacidade para 61.000 espectadores, quando formatado para futebol. O relvado base é artificial, no entanto, como no novo estádio do Tottenham, há um piso natural guardado que pode deslizar para dentro da área de jogo, para receber desportos que precisem de relva natural.