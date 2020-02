José Morais estreia-se com derrota na Liga dos Campeões da Ásia

José Morais estreou-se na fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia com uma derrota, por 1-2, com o Yokohama Marinos, do Japão. O Jeonbuk FC, a jogar em casa, na Coreia do Sul, chegou ao intervalo a perder por dois golos. Endo e Kim Jin Su, na própria baliza, foram os autores.

Os sul-coreanos marcaram na segunda parte, aos 80 minutos, por Jo Kyuy-seong, quando já jogavam com menos um elemento, na sequência da expulsão de Son Jun-ho. A equipa do treinador português terminou a partida com nove jogadores, depois de Lee Yong também ter sido expulso, aos 82'.

No outro jogo do Grupo H, o Shanghai SIPG, treinado por Vítor Pereira, defronta os australianos do Sydney FC.