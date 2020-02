"O Sérgio foi expulso porque na altura não existia amarelo", diz Lage

Bruno Lage acredita que Sérgio Conceição foi expulso por entrar em campo, "porque na altura não existiam cartões amarelos" para a equipa técnica. Conceição comentou o cartão amarelo mostrado a Lage no clássico e o técnico reagiu.

"O Sérgio foi expulso, era uma altura em que se calhar não havia o cartão amarelo. Hoje há. Se não houvesse eu também seria expulso. Foi uma decisão minha por impulso, de olhar e rever, por isso é que falei com o árbitro e esclareci a decisão", disse, em conferência de imprensa.

O treinador do FC Porto comentou a entrada de Lage em campo no final do clássico, esta terça-feira, em antevisão ao jogo contra o Académico de Viseu.

"Se calhar, o Bruno Lage tem de se defender daquilo que foi uma comunicação extremamente agressiva, como o movimento que ele teve de grande agressividade em direção ao Grimaldo, a dar-lhe indicações dentro de campo. Sinceramente, apreciei. No antigo estádio dos Barreiros, a área técnica era praticamente em cima da linha lateral. Era eu treinador da Académica, pisei a linha lateral e fui expulso", atirou.