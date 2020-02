Lage não permite polémica. "Fiscal de linha celebrou uma boa decisão"

Bruno Lage não entra em polémica e acredita que o árbitro assistente não celebrou o golo do Famalicão. O treinador do Benfica foi questionado sobre uma alegada celebração do juiz de linha no golo do Famalicão.

"O fiscal de linha celebrou uma boa decisão. Foi por ter acertado a decisão. Ele fica feliz por ter acertado a decisão", disse, em conferência de imprensa.

O árbitro assistente de Jorge Sousa leva a mão ao auricular, ouve a indicação que o golo foi corretamente validado, que dá razão à sua decisão de não assinalar fora-de-jogo a Pedro Gonçalves. O juiz faz um gesto contido de celebração, que deu azo a especulação.