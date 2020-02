Desgaste do Benfica reflete-se no rendimento

Luís Filipe aponta o desgaste dos jogadores do Benfica como uma das causas para justificar o menor rendimento da equipa nos últimos tempos. Em entrevista à Renascença, o antigo jogador dos encarnados considera "natural que a equipa esteja mais débil fisicamente".

"Não podemos esquecer a quantidade de jogos que têm feito. É natural que haja uma quebra e o importante durante essas quebras é que se continue a conseguir ganhar. São períodos de quebra, mas rapidamente se volta ao melhor rendimento físico", afirma. O Benfica sofreu oitos golos, nos últimos quatro jogos, e essa permeabilidade é, na opinião de Luís Filipe, consequência da vocação dos jogadores em campo.





"É uma equipa muito ofensiva, os próprios médios não são médios muito posicionais e agressivos defensivamente. É uma equipa que acredita que pode marcar sempre golos, pelo que abdica desses jogadores com características mais defensivas, o que acaba por dar muito mais oportunidades à equipa adversária. O Benfica acredita na sua ideia e na ideia de que irá sempre fazer mais golos do que aqueles que sofre", observa.

Apesar dos golos sofridos, o antigo defesa destaca as exibições de Vlachodimos, que tem sido, em algumas ocasiões, decisivo, como foi o caso do jogo com o Famalicão, da 2.ª mão da meia-final da Taça, em que foi o melhor em campo.

Segue-se o "dificílimo Braga"

Depois da derrota com o FC Porto e do empate com o Famalicão, que ainda assim deu apuramento para a final da Taça de Portugal, o Benfica recebe o Sporting de Braga, em jogo da 21.ª jornada da I Liga.

Luís Filipe, que também jogou nos minhotos, considera que o desafio com o Braga não chega na melhor altura.

"O Benfica apanha um Braga que está numa série boa de resultados, apesar de ter empatado o último jogo [com o Gil Vicente], mas nos últimos oito jogos não perdeu nenhum. Portanto, acaba por ser um adversário dificílimo , que também está na luta e não quer perder o terceiro lugar, pelo que vai complicar muito a vida ao Benfica. Com o desgaste que existe neste momento poderá tornar-se um jogo complicado para o Benfica", conclui.



O Benfica-Braga está agendado para as 18h00 de sábado. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.