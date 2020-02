Ataque a Alcochete. Pinto da Costa pede para ser ouvido por videoconferência

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, que é uma das testemunhas arroladas por Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, para o julgamento do ataque à Academia de Alcochete, pediu ao Tribunal de Monsanto para ser ouvido por videoconferência, em vez de presencialmente, segundo avança a TVI24, esta terça-feira.

Cabe, agora, ao coletivo de juízes do Tribunal lisboeta, presidido por Sílvia Pires, decidir se o requerimento de Pinto da Costa é deferido. O testemunho do presidente do FC Porto ainda não tem data marcada.

A 15 de maio de 2018, cerca de 40 adeptos encapuzados, alegadamente afetos ao Sporting e à claque Juventude Leonina, invadiram a Academia do clube, em Alcochete, e agrediram jogadores e equipa técnica.

O julgamento tem 44 arguidos, acusados da coautoria de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos (97) classificados como terrorismo.

Bruno de Carvalho, à data presidente do clube, Mustafá, líder da Juve Leo, e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos do Sporting, estão acusados, como autores morais, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.

Os três arguidos respondem, ainda, por um crime de detenção de arma proibida agravado e Mustafá por um crime de tráfico de estupefacientes.