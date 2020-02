Uma economia mais amiga das pessoas? "Há cinco anos diria que era uma utopia"

Católica e “apaixonada pela área social”, Marta Figueiredo começa por dizer que a alegra muito “ver uma Igreja aberta, a dialogar”, e que a “visão integrada” do Papa também serve para este setor da economia. Atual responsável pelo departamento de sustentabilidade e desenvolvimento com impacto na Girl MOVE Academy, Marta já foi diretora do ‘Cozinha com Alma’, um projeto de take-away social aberto ao público. Recebe, por isso, de braços abertos o desafio do Papa para que se encontre um novo modelo económico. “O Papa está a querer o foco nas pessoas e nas suas necessidades”, através de uma economia “mais sustentável”, sublinha, considerando que o maior desafio é feito aos jovens. “Está a lançar-nos um apelo muito claro para questionarmos a fundo o sentido e o propósito da nossa vida”. Mas, serão utópicos os desafios do Papa para se encontrar uma “economia com propósito” e “mais amiga do homem”? Nuno Moreira da Cruz, diretor do Center for Responsible Business and Leadership na Católica Lisbon School, acha que não.

“Se me fizesse essa pergunta há cinco anos era levado a responder que sim, que era uma utopia, mas não tenho nenhuma dúvida de que as coisas estão a mudar muito no mundo corporativo, porque os cidadãos e os consumidores também estão a mudar”, explica o professor de “International Business”, que também dirige as disciplinas de "Corporate Social Responsibility" e "Globalization". E acrescenta: “São sobretudo estas novas gerações, de que a Marta falava, que vão fazer a diferença neste novo mundo.”

Ligado muitos anos ao mundo empresarial, e tendo trabalhado em Bruxelas, Londres e Madrid, este responsável considera que “sem as empresas não se consegue nada, têm é de ser empresas viradas para o bem e serem capazes de entregar à sociedade aquilo que ela precisa”. E se que o que mais importou, durante muitos anos, foi “o lucro, e satisfazer o acionista”, hoje em dia, diz, “as empresas que não criem valor partilhado, para elas e para a sociedade, eu acredito que não vão poder sobreviver”.