Missão País: “Já houve quem descobrisse aqui a vocação”

Joana já participou em quatro missões. “Vou agora para o quinto ano de faculdade, e por isso este é o meu quinto ano de missões”, explica a estudante de psicologia, para quem “mais do que uma responsabilidade, foi uma graça” poder estar à frente do projeto. “Dá trabalho, é exigente, implica tempo, gerir pessoas, e às vezes pequenos conflitos, mas crescemos muito a nível pessoal”.

Um projeto católico, mas aberto a todos

A Missão País nasceu pela mão do Movimento Apostólico de Shoenstatt, mas ao longo dos anos foi envolvendo outros movimentos e diferentes sensibilidades da Igreja, como as Equipas de Jovens de Nossa Senhora, a Companhia de Jesus, o Opus Dei, os Jovens Sem Fronteiras (dos missionários espiritanos), a Família Missionária Verbun Dei ou os universitários do Comunhão e Libertação.

Mas, o que leva tantos jovens a querer fazer Missão País? Miguel Cordovil Pinho diz que apesar deste ser um projeto assumidamente católico – “isso é claro na forma como nos apresentamos” – está aberto a quem queira participar.

“Tenho amigos que não são católicos, não acreditam em nada, já fizeram missão e saíram de lá transformados”. E já aconteceu alguns converterem-se. “Há inúmeras histórias dessas, até de pessoas que descobriram a sua vocação e foram para o seminário”, garante Miguel. Joana acrescenta: “e houve casais que se conheceram nas missões, e hoje em dia estão casados”.

Para os dois a Missão País foi importante para “criar amizades” e estreitar relações. Miguel lembra que em missão “todos abrem o coração para se dar e conhecer, e isso é muito importante depois para o dia a dia, já fora da missão, entre colegas da mesma faculdade”, e tem garantido que o projeto se prolongue para além da semana de missão, com a criação dos Núcleos de Estudantes Católicos (NEC).

“Tenho a sorte de poder falar do exemplo do Técnico, que já tem quatro missões, e um NEC que consegue ser forte, organizando peregrinações e conferências, por exemplo, sobre a ciência e a fé”, conta. Mas Joana acrescenta que “infelizmente nem todas as faculdades aceitam bem a Missão País, ou os NEC. Sei de algumas que não deixaram que houvesse a divulgação do projeto aos universitários, por sermos um país laico, e por não se identificarem com a Igreja Católica. Nas que não aceitam também nos cabe a nós, universitários católicos, arranjar formas de ultrapassar esses obstáculos”.

“Uma tarte” em que todas as fatias contam

Para Miguel Cordovil Pinho há três dimensões muito importantes na Missão País: “a dimensão pessoal, que tem a ver com o que cada missionário recebe, transforma e dá; a dimensão interna, que é o grupo, a comunidade dentro da faculdade; e a missão externa, na terra que nos acolhe e onde nós missionamos – é o trabalho que ali deixamos, as casas que pintamos ou reabilitamos, as pessoas que visitamos, nas escolas ou nos lares”.

“Eu gosto de lhe chamar o p.i.e. - de 'pessoal, interna e externa'. Lendo em inglês faz 'pie', é a tarte, e cada fatia da tarte é importante. Sem uma fatia a tarte fica incompleta. É impossível estar por inteiro na missão externa se eu não estiver com uma boa transformação pessoal. E é impossível ter uma boa transformação pessoal se eu não me apoiar no resto da minha faculdade”, explica.