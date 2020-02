Sérgio quer corrigir história recente do FC Porto na final da Taça de Portugal

Sérgio Conceição assumiu, esta terça-feira, ambição de chegar à final da Taça de Portugal, para poder ser mais feliz que no ano passado.

Na última época, o FC Porto foi derrotado pelo Sporting na final, no desempate por grandes penalidades. Em conferência de imprensa de antevisão da segunda mão das meias-finais, frente ao Académico de Viseu, o técnico portista mostrou vontade de corrigir a história:

"É sempre especial jogar finais, fazer todo um trajeto que nos permite estar nesses momentos, e nós queremos muito estar mais uma vez numa final da Taça de Portugal. É um jogo fantástico e uma competição muito bonita que fecha as competições internas de forma espetacular. Vamos lutar para estarmos presentes e sermos mais felizes que no último ano."

Para tal, o FC Porto terá de empatar a zero com o Académico de Viseu ou vencer o jogo no Dragão, dado que a primeira mão terminou com uma igualdade a um golo. Sérgio promete máxima seriedade, na preparação.

"Vamos preparar este jogo da mesma forma que abordamos todos os jogos. Preparar da melhor forma possível para vencer e estarmos presentes na final da Taça de Portugal. É o nosso objetivo", sublinhou.

Porto pode poupar jogadores

Sérgio abriu, contudo, espaço à poupança de um ou outro jogador, consoante o estado físico dos titulares do clássico com o Benfica:

"Vamos ver o estado físico dos jogadores que jogaram no último jogo. Quem estiver a 100%, se eu achar estrategicamente que são os mais indicados, vai começar o jogo. O mais importante é este jogo."

O FC Porto-Académico de Viseu está marcado para quarta-feira, às 20h45, no Estádio do Dragão. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.