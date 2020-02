Sérgio defende vitória do FC Porto no clássico. "Foi sem espinhas"

Sérgio Conceição não aceita que se apague o mérito do FC Porto na vitória sobre o Benfica, no clássico, e se atribua o resultado à arbitragem.

"Quando se fala do jogo jogado, a opinião é unânime em considerar o FC Porto a equipa mais forte, que teve mais oportunidades, pelo menos seis além dos três golos. Foi a equipa mais forte nos duelos. Fomos muito mais fortes que o adversário, mais intensos. Estrategicamente, fomos mais fortes. Fomos individual e coletivamente uma equipa melhor. Não digo limpinho, mas foi sem espinhas", declarou o técnico portista, esta terça-feira, em conferência de imprensa.

Sérgio lembrou que, no ano passado, "disse que os árbitros precisavam de ser protegidos", pelo que estranha que o Benfica se compadeça agora com a segurança dos árbitros e respetivas famílias. E chamou a atenção para os resultados dos jogos seguintes às queixas do Benfica:

"Normalmente, isto acontece depois de um jogo em que o Benfica não se sente satisfeito. Não se sentiu satisfeito também no ano passado, na Taça da Liga, num jogo contra nós. Depois disso, houve uma série incrível de vitórias seguidas da parte do nosso rival. Teve a ver com o mérito, sem dúvida nenhuma, dessa comunicação. E daquilo que se passou dentro das quatro linhas, algum mérito e algumas situações em que não mais ouvimos falar de arbitragens, do Governo, da Federação, de tudo aquilo que se pode indicar para justificar uma situação que foi absolutamente normal, que é o FC Porto superiorizar-se ao Benfica. Nós estamos habituados a superiorizar-nos ao Benfica e foi isso que aconteceu neste jogo. Não temos de pedir desculpa por isso, penso eu."

"Tapar o sol com a peneira"

Há um ponto em que Sérgio Conceição concorda com Bruno Lage, treinador do Benfica: "Ele disse que quem quiser ganhar ao Benfica tem de correr mais que o Benfica. Eu estou completamente de acordo."