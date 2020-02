Sérgio Conceição gostou do "movimento de grande agressividade" de Lage para com Grimaldo

Sérgio Conceição desvalorizou as queixas de Bruno Lage sobre a agressividade do FC Porto no clássico e sugeriu que talvez sejam forma do treinador do Benfica de esconder o próprio descontrolo emocional.

"Se calhar, o Bruno Lage tem de se defender daquilo que foi uma comunicação extremamente agressiva, como o movimento que ele teve de grande agressividade em direção ao Grimaldo, a dar-lhe indicações dentro de campo. Sinceramente, apreciei. No antigo estádio dos Barreiros, a área técnica era praticamente em cima da linha lateral. Era eu treinador da Académica, pisei a linha lateral e fui expulso", atirou o técnico portista, esta terça-feira, em conferência de imprensa.



Sérgio Conceição fazia a antevisão da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Académico de Viseu, que disputa na terça-feira, às 20h45, no Estádio do Dragão. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.