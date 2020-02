Casillas pode terminar carreira e candidatar-se à federação espanhola

Iker Casillas poderá ser candidato à presidência da Federação Espanhola de Futebol, o que implicaria o final da carreira de futebolista, segundo avança a "Cadena SER".

De acordo com a publicação, o guarda-redes já comunicou a sua decisão ao Conselho Superior do Desporto. A possibilidade já tinha sido avançada pela imprensa espanhola no último mês, e Casillas terá mesmo decidido avançar com a candidatura.

Casillas está parado desde o dia 1 de maio 2019, quando um enfarte agudo do miocárdio durante uma sessão de treino. O guarda-redes tinha anunciado que em março iria anunciar se poderia voltar a jogar, sendo que continua a estar integrado no dia-a-dia dos dragões, marcando presença em vários jogos no Estádio do Dragão.

O guarda-redes de 38 anos poderá ser o rival de Luis Rubiales à presidência da Federação. As eleições decorrem em março.

Em novembro, Pinto da Costa afirmou que acreditava que Casillas iria voltar a jogar futebol: "Toda a gente sabe a estima que todos, no FC Porto e no universo do desporto, têm por esse grande atleta e grande homem que é o Iker. Foi mais um passo para a sua recuperação total e fico muito feliz, como é óbvio. Estou convencido que ainda o vamos ver com a camisola do FC Porto", disse, à SIC.

Casillas representa o FC Porto desde 2015. No total, fez 156 jogos com a camisola dos dragões e venceu um campeonato e uma Supertaça.