Atraso de Sérgio Oliveira e "speaker" valem mais de 10 mil euros de multa ao FC Porto

O FC Porto foi multado em 10200 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por incidências no clássico do último sábado, contra o Benfica.

Sérgio Oliveira, eleito o melhor em campo para o canal que detém os direitos de transmissão, foi chamado para a "flash interview", mas o atraso de quatro minutos valeu uma multa de 5100 euros.

"Aquando da realização da superflash, e já depois de alterada a ordem regulamentar, o jogador eleito para representar o FC Porto SAD na entrevista rápida, Sérgio Oliveira, chegou aproximadamente quatro minutos após o final da intervenção do jogador da sociedade desportiva visitante, facto que motivou uma interrupção na transmissão em directo do referido momento", lê-se no mapa de castigos.

Já o "speaker" do FC Porto também valeu uma multa do mesmo valor, 5100 euros, por cânticos durante a partida. "Speaker utilizou a instalação sonora do estádio para incentivar o FC Porto, em seis ocasiões, entre o minuto 89 e o minuto 96, entoando os seguintes cânticos: 'Vamos lá Dragão, La, La, La, Allez Porto' e 'Azul e Branco é o Coração'", termina.