Debate. Dois constitucionalistas, duas visões opostas sobre a eutanásia

Na leitura de Jorge Reis Novais, este artigo não inviabiliza as propostas de despenalização da eutanásia que vão ser discutidas no Parlamento, no próximo dia 20.

O artigo 24.º da Constituição da República Portuguesa, referente ao direito à vida, diz expressamente no ponto 1 que “a vida humana é inviolável”. No ponto 2 acrescenta que “em caso algum haverá pena de morte”

“Não podemos uma visão tão relativista sobre a Constituição. O mesmo artigo que diz que a vida humana é inviolável, tem depois um artigo 2 que diz: em caso algum haverá pena de morte. E nós não podemos dizer: em alguns casos se possa abrir uma exceção. Quer dizer que não haverá nunca pena de morte. Quando se diz que a vida humana é inviolável, daí se retira que não é possível o Estado atuar no sentido de violar essa mesma vida humana ou contribuir para a violação dessa vida humana. Isso não vem ao arrepio da nossa Constituição, vem no seguimento da nossa Constituição, que é humanista e que põe à cabeça esta ideia de que a vida humana é inviolável e que não entra em negociação com outros direitos que possam estar em causa”, defende Tiago Duarte.

Em sentido contrário, Tiago Duarte, que também é membro do Conselho de Ética para as Ciências da Vida, defende que legalizar a eutanásia choca de frente com a Constituição da República.

“Quando se utilizam essas fórmulas na Constituição temos de ter a consciência de que não há direitos absolutos, em nenhum caso. Incluindo o direito à vida, há inúmeras circunstâncias em que pode ser limitado. Já dei o exemplo da testemunha de Jeová, do outro de uma pessoa que não quer que se inicie o suporte vital para lhe procurar salvar a vida ou que se interrompa o suporte vital que lhe tinha sido atribuído”, sustenta.

“Para o Professor Tiago Duarte, a vida humana é um conceito absoluto, que em circunstância alguma pode ser limitado mesmo que nós queiramos. O Professor Tiago Duarte tem todo o direito de levar a sua vida de acordo com esses princípios, como todas as pessoas que têm essa filosofia. Agora, não podem é obrigar pessoas que não têm os meus valores a viver e a morrer de acordo com as suas imposições e mais: se não o fizerem serem condenados com recurso ao Direito Penal. O Estado de Direito não pode servir para nós impormos as nossas convicções religiosas às outras pessoas”, advoga Jorge Reis Novais.

“Estamos a falar de eutanásia para pessoas que poderão viver muitos anos”

Os diferentes projetos que vão ser discutidos no Parlamento, à exceção do Bloco de Esquerda, impõem que o pedido de eutanásia só possa ser validado se o doente estiver consciente no momento do pedido e quando a eutanásia for aplicada.

Para Tiago Duarte, “nada torna aceitável que o Estado legalize a eutanásia”, sendo que os projetos que estão em cima da mesa “não falam em estado terminal”, falam apenas “em doenças incuráveis”.

“Já não estamos naquela discussão inicial em que se falava da eutanásia como uma antecipação da morte que iria acontecer no minuto, na hora ou no dia seguinte. Estamos a falar de eutanásia para pessoas que, se não morrerem por causa da eutanásia, poderão viver muitos anos. Não estamos a falar de uma antecipação curta da vida”, adverte.

Em segundo lugar, adianta Tiago Duarte, a eutanásia não é uma questão de liberdade individual, porque será sempre uma terceira pessoa, o médico, a decidir.

“Também não estamos a falar da liberdade de cada um, porque, nos projetos que estão em cima da mesa, não se dá a liberdade às pessoas de terem a eutanásia, quem decidirá será um médico. O médico é que decidirá se aquela pessoa está em sofrimento que justifique a eutanásia ou não. Temos uma situação paradoxal de se dar a ideia de que há um direito que a pessoa tem, que exerce a sua liberdade e autonomia para poder pedir a eutanásia, mas depois a decisão fica nas mãos de um terceiro, o que pode tornar a situação mais dolorosa para a pessoa que quer a eutanásia e pode não lhe ser dada, por decisão de um terceiro que vai medir o que é sofrimento aceitável ou não aceitável.”