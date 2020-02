PGR suspende diretiva polémica sobre relações hierárquicas

Segundo o documento, nos processos-crime a intervenção da hierarquia e o exercício dos poderes de direção do MP não se circunscrevem ao que está previsto no Código de Processo Penal, "compreendendo ainda o poder de direção através da emissão de diretivas, ordens e instruções, gerais ou concretas". Essas ordens não têm de constar do processo, porque são atos administrativos prévios, diz o parecer, entretanto, transposto para uma diretiva da PGR.

Um parecer do Conselho Consultivo da PGR, cuja doutrina a procuradora-geral, Lucília Gago, determinou que seja "seguida e sustentada pelo Ministério Público (MP)", prevê que a hierarquia do MP pode intervir nos processos-crime, "modificando ou revogando decisões anteriores".

Esta diretiva causou uma enorme polémica, tendo do diretor do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público decidido recorrer judicialmente e convocar a assembleia de delegados sindicais para apreciação, discussão e tomada de posição relativamente a esta matéria e solicitar ao presidente da mesa da assembleia do sindicato a realização de uma assembleia-geral "com vista à adoção de formas de luta adequadas à gravidade da situação".

O parecer do Conselho Consultivo da PGR surge numa altura de controvérsia no seio do MP sobre o conflito latente entre autonomia dos procuradores e poderes da hierarquia do MP, tendo um dos casos concretos conhecidos resultado da investigação ao furto e achamento das armas de Tancos quando os procuradores titulares do processo quiseram inquirir o primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o que foi inviabilizada pelo diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), Albano Pinto.

O sindicato considera que "o processo é, desde o início, questionável, porquanto o novo Estatuto do MP clarificou os limites da intervenção hierárquica", mas que, "ainda assim, a PGR decidiu solicitar ao Conselho Consultivo a emissão de parecer sobre a matéria que, de imediato, transformou em diretiva".

Esta quarta-feira há uma reunião do conselho superior do Ministério Pública e esta nota pode vir a diminuir a tensão que esta questão pode provocar no órgão disciplinar e de gestão dos magistrados do MP.