"O INEM é um lugar de paixão". Hoje é o Dia Europeu do 112

“Não conseguimos muitas vezes identificar se a chamada é falsa ou não. Temos uma média de cerca de 5% que são falsas emergências e que são transferidas para o SNS 24; as outras são sempre meios que são enviados e desperdiçados às vezes, porque as pessoas já nem sequer se encontram no local”, refere.

“As pessoas não têm, às vezes, noção daquilo que é emergente ou não. Falta de informação. Depois, é mais fácil ligar para o 112 e ter uma ambulância, porque se ligarem para os bombeiros ou forem por outros meios, pensam que é mais difícil entrar numa urgência hospitalar. Se forem com uma ambulância do INEM pensam que passam à frente, o que não é verdade”, aponta a responsável na Renascença .

Os portugueses recorrem cada vez mais ao 112, mas, em muitos casos, tal não se justificaria. Na maior parte das vezes, é por falta de informação e desorientação face ao problema que tem em mãos, diz Teresa Brandão, médica responsável pela Delegação Regional do Sul do INEM.

Convidada do programa As Três da Manhã nesta terça-feira, a responsável do INEM sublinha a importância de as pessoas responderem “às perguntas que são feitas cada vez que há uma chamada para o CODU – o Centro de Orientação de Doentes Urgentes – através do 112 ou da Saúde 24”.

“Qualquer profissional faz perguntas que devem ser respondidas para saber se é necessário enviar meio ou não é preciso enviar meio e pode ser tratada pelo SNS 24”, afirma.

Mas como saber se o meu caso é suficientemente grave para ligar para o 112? “Na dúvida, ligue”, diz Teresa Brandão.

“A chamada vai para a polícia e posteriormente para o Centro de Orientação de Doentes, onde é atendido por um operador com formação específica”, explica. Nessa altura, é responder a todas as perguntas.

Paixão vs falta de meios

É por paixão que médicos e enfermeiros decidem trabalhar no Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), garante Teresa Brandão.

“O INEM é um local, uma instituição de paixão e as pessoas que estão lá, estão por paixão”, afirma, dando o seu exemplo: “sou médica de medicina geral e familiar e optei por estar a tempo inteiro no INEM há cerca de oito anos”.

É esta paixão que permite contornar os problemas resultantes da falta de meios. Por exemplo, a renovação tão necessária das ambulâncias, que está a ser feita “ao ritmo que é possível”.

“Neste momento, estão a ser renovadas – e foram já muitas, mais de 150 – ambulâncias dos nossos parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica (bombeiros e Cruz Vermelha) e, posteriormente, serão as nossas mesmas, do INEM, a ser renovadas, mas são ambulâncias com sete/oito anos com bastantes quilómetros”, avança a responsável pela delegação do Sul.