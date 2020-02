Estes são os números do sorteio do Euromilhões desta terça-feira

Veja também:

O primeiro prémio do sorteio desta terça-feira do Euromilhões, no valor de 17 milhões de euros, saiu a um apostador no estrangeiro, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



O segundo prémio, a rondar os 105 mil euros, vai ser entregue a cinco apostadores, um deles em Portugal, enquanto o terceiro prémio, no valor de 24.658,79 euros, vai contemplar cinco jogadores, nenhum deles em território nacional.

Já o quarto prémio, de 1.745,59 euros, vai ser entregue a 22 apostadores, três dos quais em Portugal.

A chave do concurso 012/2020 do Euromilhões, sorteada esta terça-feira, é composta pelos números 24 - 26 - 32 - 43- 46 e pelas estrelas 6 e 10.