Caso suspeito de coronavírus no Porto também deu negativo

Portugal continua livre do novo coronavírus. Também deu negativo o caso suspeito de um doente internado no Hospital São João, no Porto, avança a Direção-Geral da Saúde (DGS).

"O segundo caso suspeito de infeção por novo coronavírus (2019-nCoV) em Portugal, que foi encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de São João, teve resultado negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, com duas amostras biológicas negativas", adianta a DGS, em comunicado.



O paciente é um homem de nacionalidade brasileira que esteve recentemente na China.

O homem foi levado para o São João, o hospital de referência na área do Porto, e as análises realizadas deram negativo.

Num outro caso suspeito conhecido esta segunda-feira, referente a uma mulher internada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, também não se confirmou o diagnóstico de coronavírus.

Neste segundo caso, a doente é uma mulher de nacionalidade chinesa, residente em Portugal, que tinha regressado da China no passado dia 3 de fevereiro.