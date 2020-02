24 ou 14 dias de incubação? DGS diz que "para já nada se altera" na prevenção do coronavírus

Um mês depois do início do surto, um grupo de 37 cientistas veio dizer que o período de incubação da doença pode, afinal, ser mais longo , chegando mesmo aos 24 dias – e não 14, como se pensava.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) admite rever as medidas de proteção contra o novo coronavírus, mas, para já, pede prudência face aos resultados do estudo conhecido nesta terça-feira sobre o período de incubação.

A DGS "ainda está a analisar essa informação", garante, acrescentando que "ainda há lacunas no conhecimento sobre a evolução desta doença, nomeadamente no que que se refere ao período de incubação e velocidade com que a doença se transmite".

Graça Freitas assegura que, nesta fase, "as medidas de prevenção adotadas por Portugal são as mais adequadas", até porque, sublinha, estamos “a seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde”.

E são suficientes? “É evidente que se não achássemos que, nesta data fossem suficientes, já as teríamos mudado”, responde a diretora da DGS, lembrando que a "OMS, neste momento, é muito cautelosa quanto às medidas que se podem tomar em determinadas fases".

“De um modo geral, seguimos as orientações da Organização Mundial de Saúde, sabendo que no nosso país temos liberdade de adaptar medidas e assim o faremos se considerarmos necessário", sublinha por fim.

“Em medicina, temos de saber o que é frequente e o que é raro”

O infeciologista Filipe Froes também reage, na Renascença, à nova descoberta, sublinhando que, “em medicina, nós temos de saber o que é frequente e o que é raro”.

“E o que é frequente é, neste contexto, os períodos de incubação desta doença, em 95% dos casos, serem até aos primeiros sete dias”, afirma.