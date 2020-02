​Uso excessivo de telemóvel e redes sociais aumenta problemas mentais entre jovens

O estudo agora divulgado, na véspera do Dia da Internet Mais Segura, que se assinala esta terça-feira, é baseado na revisão sistemática de outros 20 estudos que foram realizados nos últimos anos com crianças e adolescentes de vários países.

As doenças mentais, os comportamentos auto-lesivos e as tentativas de suicídio aumentaram nos últimos anos entre a população adolescente.

Os investigadores do hospital infantil Sick Kids, em Toronto, analisaram os dados sobre o uso de telemóveis e internet que alertam para as redes sociais poderem afetar a forma como os adolescentes se veem, assim como as relações que criam com quem os rodeia.

As comparações sociais e as interações negativas, incluindo o 'bullying', foram alguns dos problemas detetados.

Além disso, continua o estudo, em alguns casos as redes sociais passam a ideia de uma "normalização da automutilação e do suicídio entre os jovens".

Outras das consequências do uso excessivo destas tecnologias são a privação do sono e a diminuição da performance académica.

"São precisas campanhas públicas de consciencialização assim como políticas sociais que promovam ambientes domésticos e escolares que aumentem a resiliência dos jovens enquanto navegam nos desafios da adolescência do mundo de hoje", defende o estudo.

Em Ontário, a percentagem de adolescentes identificados como tendo problemas de saúde mental tem vindo a aumentar: em 2013 eram 24%, subiu para 34% em 2015 e chegou aos 39% em 2017.

Também as consultas e admissões de crianças e jovens nos serviços de saúde por questões de saúde mental aumentaram um pouco por todo o país.

Os investigadores sublinham ainda que o problema afeta mais as raparigas: os casos de automutilação feminina dispararam entre 2009 e 2014, tendo-se registado um aumento de 110%.

No Canadá, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens, uma realidade que se repete noutros países. Nos Estados Unidos da América, as tentativas e ideias suicidas entre as crianças e adultos quase duplicaram entre 2008 e 2015. Também na América, o fenómeno tem mais impacto entre as raparigas.

Outros dois estudos - um realizado por investigadores americanos e outro por alemães - mostraram que os alunos que passam mais tempo no Facebook acabam por ter inveja dos amigos e a sensação de os outros terem invariavelmente uma vida melhor.

Se os investigadores não têm dúvidas de que o uso excessivo de 'smartphones' e muitas horas nas redes sociais são prejudiciais para os jovens, o mesmo não se pode dizer dos jogos 'online': "Não foram encontradas evidências" dos efeitos negativos deste tipo de atividades.