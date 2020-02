Ninguém consegue maioria na Irlanda. Partidos podem tentar "geringonça"

O Fine Gael (direita), do atual primeiro-ministro Leo Varadkar, foi um dos derrotados. Não foi além do terceiro lugar, mas conseguiu 35 deputados e pode ter uma palavra a dizer na formação do próximo Governo.

Sinn Féin , de esquerda, conquistou 37 deputados e foi o que teve maior percentagem de votos (24,5%). O antigo braço político do IRA foi o que mais cresceu em relação às legislativas de 2016, ganhando 14 assentos no Parlamento.

Novamente questionado, o líder do Fianna Fail, Micheal Martin, não fechou completamente a porta a uma "geringonça" com o Sinn Féin, mas admite a existência de "incompatibilidades políticas significativas".

Durante a campanha eleitoral, os líderes do Fine Gael e do Fianna Fail garantiram aos seus eleitores que não fariam uma coligação governamental com o Sinn Féin.

Os pequenos partidos podem ter um papel importante no novo Parlamento irlandês, com destaque para os Verdes, que conseguiram 12 mandatos, ou Trabalhistas e os Sociais-Democratas, com seis deputados, cada.

O Sinn Féin já tomou a iniciativa. A líder do partido, Mary Lou McDonald, vai iniciar contactos com os Verdes, Trabalhistas e Sociais-Democratas para tentar alcançar um entendimento.

Mary Lou McDonald considera que a vitória do partido no voto popular representa uma "revolução através das urnas" que deve ser recompensada com um lugar no Governo.



Em caso de não ser possível alcançar um acordo para formar Governo - o que pode demorar semanas ou meses - está em cima da mesa a possibilidade de novas eleições legislativas.



O partido com mais deputados, o Fianna Fail, pode também tentar formar um Governo minoritário e tentar acordos parlamentares com o Fine Gael e outros partidos.



Após as eleições de 2016, ganhas pelo Fine Gael, o processo de formação do novo executivo prolongou-se por dez semanas.