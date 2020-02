Tsitsipas vai defender título no Estoril Open

Stefanos Tsitsipas vai participar na edição de 2020 do Estoril Open, conforme anunciou a organização, esta terça-feira.

O tenista grego, atual número seis do mundo (já esteve no quinto lugar do "ranking" ATP, de 21 anos, vai defender o título conquistado, no pó de tijolo do Clube de Ténis do Estoril, em 2019.

“O Estoril é um lugar muito especial para mim e estou ansioso por criar novas memórias em Portugal, depois de, no ano passado, ter vivido um dos melhores momentos da minha carreira até então", afirmou Tsitsipas, em mensagem publicada pela organização no site oficial.



Stefanos Tsitsipas junta-se aos já confirmados João Sousa (melhor português de sempre, atual 68.º ATP e campeão em 2018) e Felix Auger-Aliassime (o canadiano, de 19 anos, é o melhor "teenager" do mundo).