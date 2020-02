Raptors chegam às 15 vitórias consecutivas

Os Toronto Raptors chegaram às 15 vitórias consecutivas, na madrugada desta terça-feira, na receção aos Minnesota Timberwolves, a contar para a fase regular da NBA. A equipa canadiana venceu por 137-126.

O protagonismo do encontro foi dividido entre três jogadores: Pascal Siakam, com 34 pontos; Kyle Lowry, que conseguiu um duplo-duplo de 27 pontos e 11 assistências; e OG Anunoby, que também fez um duplo-duplo, este de 25 pontos (máximo de carreira) e 12 ressaltos.

De pouco valeram aos Wolves o duplo-duplo (23 pontos e 10 ressaltos) de Karl-Anthony Towns e os 22 pontos de D'Angelo Russell.

Com esta vitória, os Raptors consolidam o segundo lugar da Conferência Este, com um registo de 40 vitórias e 14 derrotas. Minnesota ocupa a 14.ª posição da Conferência Oeste, com balanço de 16 triunfos e 36 derrotas.