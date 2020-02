Pedro Sousa nos oitavos de final do ATP de Buenos Aires

O tenista português Pedro Sousa apurou-se para os oitavos de final do torneio ATP de Buenos Aires, ao vencer o argentino Facundo Diaz Acosta, em três "sets", em 1h51m.

Sousa, 145.º colocado no "ranking" mundial, beneficiou da desistência do chileno Christian Garín para entrar no quadro principal como "lucky loser", depois de cair na última ronda do "qualifying", e derrotar o anfitrião convidado do torneio argentino.

Diaz Acosta superiorizou-se no primeiro "set", ao quebrar por duas vezes consecutivas o serviço do português, em resposta ao "break" inicial, que o embalou para se colocar a vencer por 6-4.

No segundo parcial, Sousa foi mais consistente e anulou por duas ocasiões o serviço adversário, umas das quais para fazer o 6-2, fechado de seguido o terceiro e último "set" com um 6-3, mas apenas com um "break" decisivo já perto do final.

Nos oitavos de final, o eslovaco Josef Kovalik, número 129 da hierarquia, é o adversário de Pedro Sousa.

Ainda no dia de hoje, o compatriota João Domingues, também como "lucky loser", vai tentar um lugar nos oitavos de final diante do espanhol Pedro Martinez.