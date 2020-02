Manuel Oliveira apita o FC Porto-Académico de Viseu

Manuel Oliveira é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar o jogo entre FC Porto e Académico de Viseu, da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.

O árbitro de 42 anos da AF Porto vai ajuizar o FC Porto pela segunda vez esta época, depois de ter estado no triunfo, também no Estádio do Dragão, contra o Tondela, por 3-0. Manuel Oliveira já apitou três jogos da II Liga esta época, mas ainda não apitou o Académico de Viseu.

Manuel Oliveira será auxiliado por Pedro Ricardo Ribeiro e Tiago Leandro. André Castro será o quarto-árbitro. Na Cidade do Futebol, Luís Ferreira é o videoárbitro designado. Nélson Cunha é o assistente na posição.

O FC Porto-Académico de Viseu está marcado para quarta-feira, às 20h45, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.