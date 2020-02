João Pedro Sousa discorda de Lage. "Fomos superiores nos dois jogos"

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, acredita que seria justo a sua equipa passar à final da Taça de Portugal. O Benfica empatou a uma bola no Municipal de Famalicão e seguiu em frente, depois de vencer a primeira mão, por 3-2.

"Respeito muito o Benfica, grande equipa, fantástico treinador, mas não concordo. Muito sinceramente, no conjunto do dois jogos acho que fomos claramente superiores, quer no primeiro, quer neste jogo", disse, à RTP.

O técnico destaca a reação da sua equipa após sofrer o primeiro golo, que obrigava o Famalicão a marcar dois para seguir em frente.

"Foi um jogo muito competitivo. O Benfica marca na primeira parte com um erro forçado. Nós reagimos muito bem, forçamos também o erro, criamos boas oportunidades, mas não conseguimos marcar. Na segunda parte mativemos a pressão nos dois médios, subimos mais as linhas, igualamos o jogo e acabamos totalmente instalados no meio-campo do Benfica", analisa.

João Pedro Sousa lamenta a eliminação que coloca ponto final no sonho do Famalicão em marcar presença na final da Taça pela primeira vez na história do clube.

"Esta derrota dói muito, era um sonho nosso. Queríamos dar esta prenda a este fantástico clube, adeptos e cidade. Foi por segundos, detalhes. Se o canto na Luz não entrava, estaríamos na final. Parabéns ao Benfica. Foram dois excelentes jogos e estou orgulhoso dos meus jogadores", diz.

Dedicatória aos jogadores do 7-0

João Pedro Sousa começou a "flash interview" por dedicar a exibição aos jogadores que perderam, no sábado, por 7-0 contra o Vitória de Guimarães, jogo em que o técnico rodou 10 jogadores.

"Gostaria de dedicar um pouco deste jogo aos jogadores que fizeram o último jogo para o campeonato que nos correu muito mal. Foram dias difíceis para eles e para todos nós, mas eles sabem que são demasiado importante", diz.