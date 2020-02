João Pedro Sousa acredita que a final da Taça está ao alcance do Famalicão

João Pedro Sousa não tem dúvidas: chegar à final da Taça de Portugal está ao alcance do Famalicão, apesar da derrota sofrida, por 3-2, na Luz, na primeira mão das meias-finais. A segunda mão joga-se em casa e o treinador dos minhotos pretende utilizar isso para sua vantagem.

"Perdemos o jogo da primeira mão, ficámos com a nítida sensação que podíamos ter trazido um resultado mais positivo e é com esse espírito que vamos entrar em campo. Temos as nossas armas, temos possibilidades de disputar o jogo, possibilidades de eliminar uma equipa tão forte como o Benfica, mas também sabemos que temos de estar num dia muito positivo, um dia com muita competência e é isso que vai acontecer seguramente. O nosso desejo é disputar o jogo, vencê-lo e depois disputar a final", sublinhou o técnico famalicense, esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão do encontro.

João Pedro Sousa espera um Benfica "muito forte" e acredita que os encarnados não serão afetados pela derrota no Dragão, no clássico frente ao FC Porto, tal como a sua equipa não se deixará influenciar pela goleada (0-7) sofrida diante do Vitória de Guimarães, num jogo em que o treinador fez 10 alterações - agora, terá a equipa na máxima força:

"Os resultados não terão influência no jogo. Esta competição é diferente, é praticamente uma final. É um jogo demasiado importante para a história deste clube, tudo o que passou para trás ficou para trás. Se tivéssemos vencido com o mesmo resultado, o discurso também seria este. O importante é focarmo-nos neste jogo e tentar vencê-lo."

Repetir a dose da Luz mas defender melhor





João Pedro Sousa já tem a receita para derrotar o Benfica, em Famalicão, e garantir um lugar na final. O treinador quer ver um Famalicão tão portentoso no ataque como foi na Luz, onde marcou dois golos, na primeira mão, mas melhor na defesa, para evitar sofrer outros três.

"Se estivermos outra vez em posição de vencedores, temos de gerir de outra forma. Temos de ter mais cuidado, ser mais competentes. Nessas alturas do jogo, temos de gerir de outra forma. De resto, tudo o que fizemos de bom no Estádio da Luz é o que vamos fazer", salientou.

O Famalicão apura-se se vencer por 1-0, porém, João Pedro Sousa assinalou que "é uma tarefa muito complicada marcar um golo e não sofrer nenhum com o Benfica, que marca nos jogos todos".

Ambição de viver um dia de festa em maio

João Pedro Sousa já teve "a felicidade de disputar uma final e de a vencer" e confirmou que "é um dia muito especial".

"É um dia diferente, não é só o jogo. Vive-se de uma forma diferente e, sabendo isso, é uma prenda que queremos dar aos nossos adeptos e à nossa cidade. É um dia inesquecível", reconheceu o técnico, que não poderá contar com Anderson, "uma baixa importante", por castigo.



O Famalicão tentará garantir, frente ao Benfica, um lugar na final do Jamor na terça-feira, às 20h45, em casa. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.