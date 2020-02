Helton Leite quebra hegemonia de Marchesín nos prémios da Liga

Helton Leite foi eleito o melhor guarda-redes do campeonato em janeiro, e quebrou a hegemonia de Agustín Marchesín. É a primeira vez, esta época, que o guardião do FC Porto não recebe a distinção individual.

Foi com 19,23% dos votos que Helton Leite bateu a concorrência de Matheus (16,92%), do Sporting de Braga, e de Vlachodimos (16,15%), do Benfica. A votação foi feita pelos treinadores principais da I Liga.

Helton Leite regressou em pleno à competição em janeiro e começou logo a brilhar, tendo conseguido manter a baliza a zeros frente ao Aves e impedido a derrota com o Portimonense. O Boavista venceu um, perdeu dois e empatou outro dos quatro jogos que disputou no mês em causa.

[notícia atualizada às 11h42]