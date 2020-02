Braga critica arbitragens e diz que Sporting tem sido o clube "mais favorecido"

O Sporting de Braga emitiu, esta terça-feira, um comunicado, em que acusa o Sporting de ser o clube mais beneficiado pelas arbitragens e se proclama como o mais prejudicado. Os minhotos alegam que deveriam estar no terceiro lugar, com 10 pontos de vantagem sobre o Sporting.

No site oficial, o clube minhoto fala de uma "semana de intenso 'ruído'" em torno da arbitragem, em Portugal, e critica o Sporting por adotar um "discurso de vitimização" que não corresponde à realidade.

"É inconcebível que o discurso de vitimização prevaleça perante todas as evidências e se prolongue no tempo, porque o estatuto do Sporting CP enquanto clube mais favorecido pelas arbitragens vem de épocas anteriores e contrasta claramente com a propaganda do clube e com a estratégia do 'ruído' na qual os seus dirigentes e comentadores se especializaram ao longo dos anos", pode ler-se.

O Braga considera "risível a tentativa de criar na perceção pública uma imagem de favorecimento" à sua equipa:

"Mas o ruído mais não é do que um manto sonoro que pretende encobrir os factos e camuflar as evidências. E as evidências, expressas pelos especialistas nas televisões e na Imprensa, dizem que o SC Braga é a equipa mais prejudicada pelas arbitragens e que, portanto, a classificação atual está desvirtuada."

Braga queria estar 10 pontos à frente do Sporting





O Braga considera que foi prejudicado em sete pontos, pelo que deveria estar no terceiro lugar, à frente de Famalicão (oito pontos), Rio Ave (nove), Vitória de Guimarães (dez) e Sporting (dez), que por sua vez deveria estar em sétimo, com menos quatro pontos que os que tem.



Os minhotos fundamentam o seu argumento com "erros claros de arbitragem" que consideram ter sido cometidos frente a Sporting, Vitória de Setúbal e Famalicão (alegados penáltis por assinalar), Paços de Ferreira (golo supostamente precedido de falta) e Gil Vicente (alegado penálti por assinalar que anularia a expulsão de Bruno Viana).

"O SC Braga é a equipa que mais remata e está no topo da tabela nos vários índices ofensivos. Estranhamente, é de longe a equipa do primeiro terço da classificação com menos pénaltis assinalados a favor (apenas um). Estes factos, quando isolados do ruído e das manobras de distração, deveriam dar que pensar, sob pena de sobrar uma verdade desportiva que tem razão a menos e decibéis a mais", conclui o Braga.