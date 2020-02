Autocarro do Académico de Viseu vai ficar na garagem do Dragão

O treinador do Académico de Viseu, Rui Borges, garantiu, esta terça-feira, que não levará autocarro para o relvado do Dragão. O veículo, essencial para o transporte da comitiva viseense, ficará na garagem.

"Não vamos fugir à nossa identidade. Do outro lado, há uma equipa que nos levará, por vezes, a estar demasiado baixos, mas temos de estar preparados. Vamos tentar aproveitar ao máximo o tempo que tivermos com bola. Sem bola, temos de ser organizados. O autocarro vai, mas é para ficar na garagem", frisou Rui Borges, na conferência de imprensa de antevisão da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O treinador do Académico de Viseu salientou que o FC Porto "é uma equipa muito forte, independentemente de quem jogar", e "moralizada depois de uma grande vitória" sobre o Benfica. A equipa de Sérgio Conceição "tudo fará para estar na final da Taça de Portugal" e deverá querer "resolver o jogo cedo", com "intensidade e qualidade".

Agarrados ao sonho

Ainda assim, Rui Borges espera que o Académico de Viseu se agarre "à pequena probabilidade" que tem de passar. Esperança sustentada pelo empate, a uma bola, conseguido na primeira mão, em Viseu:

"Temos poucas possibilidades, mas temos algumas, por isso é que o futebol é bonito. Temos de acreditar. Do outro lado, há uma grande equipa, mas estamos aqui com todo o mérito e temos de sonhar. Não pagamos nada, estamos a sonhar acordados. Não há impossíveis."

Acima de tudo, Rui Borges espera que os seus jogadores se divirtam, uma vez que a história feita já não poderá ser apagada.

"Independentemente do que aconteça no Dragão, nada apagará a história que os jogadores fizeram neste clube. Escreveram uma página bonita que ficará para sempre. É um orgulho orientar estes jogadores, que têm mostrado caráter enorme", regozijou o técnico do Ac. Viseu.

A segunda mão das meias-finais da Taça joga-se na quarta-feira, às 20h45, no Dragão. O FC Porto-Académico de Viseu terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.