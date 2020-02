Árbitros estrangeiros? "É a emoção a falar", diz Lourenço Pinto

O presidente da Associação de Futebol do Porto, Lourenço Pinto, considera que o Benfica está a desvalorizar "o que é português", a propósito do pedido feito pelos encarnados para que sejam nomeados árbitros estrangeiros para os jogos da equipa da Luz e do FC Porto.

Em entrevista a Bola Branca, sem mencionar o nome de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, Lourenço Pinto acredita que, mais a frio, após o clássico do Dragão, quem avançou com a proposta irá repensá-la.

"Foi a emoção a seguir ao jogo, a razão foi ultrapassada, e não passará disso. Como árbitro [do clássico, Artur Soares Dias] é de elite, respeitado, e não é qualquer palavra que o vai afetar. Os estrangeiros estão na ordem do dia e, com isto, está a desvalorizar-se aquilo que é português. As pessoas irão arrepiar caminho no que disseram, pois sabem que, em Portugal, a arbitragem é muitíssimo boa", começa por dizer.

Lourenço Pinto tem, porém, uma visão pessimista em relação ao futuro:



"É difícil encontrar a paz em competições, porque o desporto hoje está muito profissionalizado. É um produto muito caro e que atingiu metas materiais extraordinárias. A componente desportiva está à parte. Vê-se mais uma competição materialista do que desportiva. E isso gera emoções demasiadas. Tem de encontrar-se a compreensão e pensar que o futebol é apenas um jogo."