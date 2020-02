Solskjaer está maravilhado com o cérebro de Bruno Fernandes

Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, está muito satisfeito com Bruno Fernandes, contratado em janeiro ao Sporting.

O clube inglês está a fazer um estágio em Espanha, o que dá oportunidade ao médio internacional português para se integrar melhor no grupo e assimilar mais rapidamente as ideias do treinador. Em entrevista ao site oficial do Manchester United, Solskjaer mostrou-se especialmente impressionado com a capacidade de decisão de Bruno Fernandes.

"No geral, ele é um futebolista muito, muito bom e o seu cérebro é obviamente mais rápido que muitos outros. Tem imensas qualidades a que vamos ter de nos habituar. Vamos habituar-nos a ele e ele a nós. A qualidade de passe, as assistências, os movimentos. Estou muito satisfeito por vê-lo aqui a desfrutar", assumiu o técnico norueguês.

Solskjaer também está agradado com a dedicação do ex-capitão do Sporting: "Ele treina e treina e treina, por isso a forma física e o entusiasmo dele são brilhantes."

O Manchester United contratou Bruno Fernandes ao Sporting, em janeiro, por 55 milhões de euros, com a possibilidade de acrescentar outros 25 milhões consoante o cumprimento de determinados objetivos.