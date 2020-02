Do “pagar para ter sexo” à “testosterona das claques”

“Não é um cheque de 500 euros” ou “pagar às pessoas para terem filhos” que irá resolver o problema da natalidade em Portugal, defende João Taborda da Gama.

“Não acredito em medidas daquelas mais óbvias. Aliás, pagar para ter sexo parece-me uma coisa sempre condenável”, resume o comentador das terças e quintas-feiras, nas Três da Manhã.

João Taborda da Gama reage assim à correção feita pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), segundo a qual nasceram menos 381 bebés em 2019 do que no ano anterior (e em 2018 já os números tinham sido corrigidos para baixo).

“Como é que não há números certos sobre as pessoas que nascem em Portugal no século XXI? Não percebo, não faz sentido absolutamente nenhum, porque as pessoas registam os filhos quando nascem. Ao dia, devíamos saber quantos bebés tinham nascido”, defende João Taborda da Gama.

Fernando Medina aborda a questão por outra via e diz que “o caminho a fazer” é o “que os países nórdicos fizeram com algum sucesso: a melhoria dos equipamentos de apoio à família e a melhoria das condições para as famílias terem filhos”.

O presidente da Câmara de Lisboa considera ainda que “esta diminuição da natalidade tem uma outra dimensão que no nosso país ainda se faz sentir e que reflete um lado positivo da sociedade portuguesa: o facto de a taxa de emprego das mulheres ser elevada”.

Os dois comentadores foram ainda chamados a analisar mais uma denúncia de agressão a dirigentes do Sporting por alegados membros de uma claque.