Presidente da APAF garante que não se deixará intimidar

O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Luciano Gonçalves, revelou, no Facebook, que recebeu mensagens intimidatórias, após o clássico entre FC Porto e Benfica, que suscitou críticas à arbitragem, e garantiu que não se deixará atemorizar.

"Aviso já que não tenho medo, não me intimidam com mensagens, telefonemas ou contato com meus filhos ou familiares, e se o objetivo é outro, acabaram de me motivar mais ainda a continuar", escreveu o dirigente, num "post" intitulado: "Não dês valor a quem não merece."

Luciano Gonçalves salientou que "não pode valer tudo" e que "não [recebe] recados nem [anda] a toque", nem está "agarrado a lugares".

"A minha vantagem é que quando eu entender que não vale a pena continuar a lutar pelo que acredito, ou seja, um futebol melhor para os nossos filhos e netos, eu vou embora, volto à minha vida, sei fazer outras coisas, sei viver noutro mundo, pois foi daí que vim, sei o que é andar nas obras, sei o que é viver com tostões para sustentar os filhos", frisou.

Em conclusão, o presidente do APAF frisou que "o respeito, os valores e os princípios não se compram com dinheiro ou posição social".



O Benfica pediu árbitros estrangeiros em todos os jogos dos encarnados e do FC Porto, até ao final da temporada. Em entrevista à SIC, Luciano Gonçalves respondeu no mesmo tom, pedindo "dirigentes estrangeiros".

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, não gostou e, em declarações aos jornalistas, desafiou Gonçalves a revelar uma troca de mensagem entre ambos, em que, alega, o presidente da APAF ficou mal retratado.