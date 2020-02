"Benfiquistas serão recebidos de braços abertos", garante presidente do Famalicão

O presidente do Famalicão, Jorge Silva, garante que Luís Filipe Vieira e os adeptos do Benfica podem estar tranquilos: a atmosfera tensa que rodeou o clássico do Dragão não estará presente, esta terça-feira, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

É certo que o Famalicão é a filial número quatro do FC Porto. Contudo, em declarações a Bola Branca, Jorge Silva garante que os benfiquistas não têm motivos para preocupação, no que respeita à sua segurança.

"Serão recebidos de braços abertos, num ambiente salutar, naturalmente bairrista e festivo, mas muito tranquilo no que tenha a ver com qualquer tipo de violência. Tenho a certeza absoluta de que não existirão confrontos. Tivemos o cuidado de fazer entender aos nossos adeptos que temos todos a ganhar com um ambiente pacífico, desportivo, apaixonado, mas onde a violência não pode ter espaço. Em Famalicão vamos ter mesmo a festa da Taça de Portugal", garante.

Ambição de ser o primeiro finalista

Se a violência não deve preocupar nem os adeptos, nem a comitiva do Benfica, o mesmo não se poderá dizer do jogo em si e da crença que os famalicenses têm numa passagem à final da Taça de Portugal.

Depois da derrota tangencial na Luz (3-2), o Famalicão está a um golo de seguir em frente. Apesar da dimensão do Benfica, Jorge Silva não pensa noutro resultado que não seja numa vitória que garanta ao Famalicão a presença, pela primeira vez em 89 anos, no Jamor.

"Espero ganhar", diz entre sorrisos, antes de acrescentar: "Chegámos aqui e não pensamos noutra coisa que não seja ir ao Jamor e premiar todos os que trabalham arduamente e os famalicenses em geral, neste que poderá ser o ponto mais alto da história do FC Famalicão."

A decisão está marcada para esta terça-feira, às 20h45, no Estádio Municipal 22 de Junho.