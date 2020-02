Benfica culpado pelo atraso no início do clássico

O Benfica terá de pagar 408 euros de multa por ter sido considerado responsável pelo atraso no início do clássico no Estádio do Dragão, contra o FC Porto, segundo anunciou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O jogo começou com seis minutos de atraso porque a equipa encarnada chegou tarde ao túnel de acesso ao relvado.

"Apesar da insistência e de todas as diligências realizadas pela equipa de delegados para que tal não sucedesse, início do jogo teve um atraso de seis minutos em relação à hora marcada, devido ao atraso da equipa do SL Benfica, SAD na comparência ao túnel, não tendo para o referido atraso apresentado qualquer justificação", pode ler-se, no relatório.