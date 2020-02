Alcino António desalinha-se de Vieira e pede "bom senso"

Veja também:

Alcino António, um dos vice-presidentes do Benfica, não concorda com o pedido do próprio clube, de recurso a árbitros estrangeiros para todos os jogos de Benfica e FC Porto até ao final do campeonato.

Em entrevista a Bola Branca, Alcino António opta por um discurso bem diferente daquele que tem sido adotado pelo presidente, Luís Filipe Vieira, que, após o clássico no Dragão, disparou em todas as direções: FC Porto, árbitro, Governo, Liga e Federação. O vice-presidente do Benfica apresenta uma alternativa à solução dos árbitros estrangeiros.

"O que ajudava era o bom senso das pessoas", assinala, lamentando a atual chuva de críticas sobre a arbitragem: "A única coisa que se fala de futebol é de árbitros, mais nada. Há quatro árbitros dentro de campo para 22 jogadores. Deviam falar era sobre futebol, o jogo, as táticas, enfim."

Num discurso completamente desalinhado do de Vieira e restante universo benfiquista, Alcino António aponta um grande defeito no futebol português e culpa dirigentes, Governo e "toda a sociedade".

"A única coisa que se fala do desporto em Portugal é a parte negativa. Não se apresentam as virtudes. Toda a gente contribui para isso: dirigentes, a parte social toda, todos na nossa profissão estamos a contribuir para que os nosso filhos e os nossos netos, daqui a 10 ou 20 anos, tenham um futebol paupérrimo, um desporto paupérrimo. Vamos ver os outros países completamente afastados de nós e com grandes nomes no desporto", atira o vice-presidente encarnado.