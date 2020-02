Óscares 2020. Acompanhe a cerimónia com a Renascença

O filme "Joker" lidera as nomeações, com 11 categorias a concurso. "O Irlandês", "Era Uma Vez... Em Hollywood" e "1917" têm dez nomeações.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas premeia, esta madrugada, os melhores do cinema na 92.ª edição dos Óscares.

A cerimónia, que volta a não ter apresentador principal , começou com uma atuação de Janelle Monaé a cantar a canção de "A Beautiful Day in the Neighborhood". Antes, e ainda na passadeira vermelha, Natalie Portman deixava uma mensagem: o seu casaco tinha escrito o nome de algumas realizadoras não nomeadas para os Óscares este ano (na categoria de Melhor Realizador, apenas homens estão nomeados).

Chris Rock e Steve Martin foram os primeiros a tomar da palavra, usando o discurso de abertura para também falar do mesmo assunto, criticando com humor "o que faltava" na categoria de Melhor Realizador.

De seguida, ficamos a conhecer o melhor filme de animação que, sem surpresas, foi para "Toy Story 4", com a equipa responsável a agradecer às respetivas famílias. No mesmo fôlego, eis o vencedor de melhor curta de animação: "Hair Love". Novamente, zero surpresa. "Queremos normalizar o cabelo negro", pediu Matthew Cherrt, que fez uma singela homenagem a Kobe Bryant durante o discurso (ou não fosse ele também um antigo atleta profissional - NFL - agora oscarizado).

O primeiro vencedor da noite foi Brad Pitt, agraciado com o prémio de melhor ator secundário. Durante o seu discurso de 45 segundos, agradeceu ao realizador Quentin Tarantino, aos duplos de Hollywood, aos filhos e a quem o ajudou a construir a sua carreira. "Procurem o melhor nas pessoas. Esperem o pior, mas procurem o melhor nas pessoas", desejou.

Num momento verdadeiramente especial, subiram a palco as várias atrizes que dão voz a Elsa, de "Frozen II", um pouco por todo o planeta. Pena não termos tido oportunidade de ver Portugal representado na figura de Ana Encarnação...

Já o prémio de Melhor Argumento Adaptado foi para "Jojo Rabbit". Taika Waititi, num discurso divertido e meio atabalhoado, agradeceu à mãe e deixou uma mensagem de esperança para todas as "crianças indígenas" (Waititi é maori, povo nativo da Nova Zelândia).

"Parasite" venceu o seu primeiro Óscar da noite na categoria de Melhor Argumento Original. Em palco, Bong Joon Ho e Han Jin Won agradeceram à "Hollywood" da Coreia do Sul e mostraram-se muito felizes por levarem para o país a primeira estatueta.

Ambas as estatuetas foram entregues a mulheres, que usaram a plataforma para falar do que defendem, pedindo aos trabalhadores do mundo que se unam e às meninas para que lutem para serem ser livres.

O prémio para Melhor Documentário foi entregue a "American Factory" (produzido por Barack e Michelle Obama) e o de Melhor Documentário Curta-Metragem a "Learning To Skateboard In A Warzone (If You're A Girl)".

A atriz venceu a estatueta pelo papel em "Marriage Story", onde ficou famosa por um discurso emotivo sobre o papel das mulheres. No discurso de vitória, agradeceu aos enteados e aos pais. "Há quem diga para nunca conheceres os seus heróis. Eu digo que, se tiveres muita sorte, os conheces como teus pais", disse Dern, entre soluços, elogiando os pais, Bruce Dern e Diane Ladd, também eles atores.

Conheça os vencedores de todas as categorias (a lista será atualizada à medida que forem conhecidos os resultados):



Melhor Filme

Ford V Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

1917

Marriage Story

Once Upon A Time... In Hollywood

Parasite





Melhor Ator

Antonio Banderas, Doloy Y Gloria

Leonardo DiCpario, Once Upon A Time... In Hollywood

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, The Two Popes





Melhor Atriz

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlet Johansson, Marriage Story

Soarise Ronan, Little Women

Charlize Theron, Bombshell

Renée Zellweger, Judy





Melhor Ator Secundário

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon A Time... In Hollywood





Melhor Atriz Secundária

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern, Marriage Story

Scarlet Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell





Melhor Realizador

Martin Scorsese, The Irishman

Todd Phillips, Joker

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Once Upon A Time... In Hollywood

Bong Joon Ho, Parasite





Melhor Filme de Animação

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4





Melhor Curta-Metragem

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor's Window

Saria

A Sister





Melhor Guião Adaptado

Taika Waititi, Jojo Rabbit

Steve Zaillian, The Irishman

Todd Phillips e Scott Silver, Joker

Greta Gerwig, Little Women





Melhor Guião

Rian Johnson, Knives Out

Noah Baumbach, Marriage Story

Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns, 1917

Quentin Tarantino, Once Upon A Time... In Hollywood

Bong Joon Ho e Han Jin Won, Parasite





Melhor Cinematografia

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

Once Upon A Time... In Hollywood





Melhor Documentário de Longa-Metragem

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland





Melhor Documentário de Curta-Metragem

In The Absence

Learning To Skateboard In A Warzone (If You're A Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha





Melhor Curta-metragem de Animação

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister





Melhor Filme Estrangeiro

Corpus Christi, Polónia

Honeyland, Macedónia do Norte

Les Misérabels, França

Dolor Y Gloria, Espanha

Parasite, Coreia do Sul





Melhor Edição de Som

Ford V Ferrari

Joker

1917

Once Upon A Time... In Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker





Melhor Mistura de Som

Ad Astra

Ford V Ferrari

Joker

1917

Once Upon A Time... In Hollywood





Melhor Banda Sonora

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker





Melhor Canção Original

(I’m Gonna) Love Me Again, Rocketman

Im Standing With You, Breakthrough,

Into the Unknown, Frozen 2

Stand Up, Harrie





Melhor Caracterização

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917





Melhor Guarda-Roupa

The Irishman, Sandy Powell e Christopher Peterson

Jojo Rabbit, Mayes C. Rubeo

Joker, Mark Bridges

Little Women, Jacqueline Durran

Once Upon A Time... In Hollywood, Arianne Phillips





Melhores Efeitos Visuais

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker





Melhor Edição

Ford vs. Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite





Melhor Design de Produção

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite