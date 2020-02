Varandas garante que vai cumprir mandato até ao fim, mas não terá saudades

Frederico Varandas promete que vai cumprir o seu mandato na presidência do Sporting até ao fim, com ou sem ruído e ameaças à direção. O dirigente, em declarações à "TVI", diz que quer entregar o clube num melhor estado do que quando assumiu a direção.

"Vamos levar o mandato até ao fim, vamos entregar muito melhor do que como estava. Esse é o nosso objetivo e vamos levar até ao fim. Sob ruído e ameaças físicas, nada nos vai demover e não nos vamos demitir. Mas se vou guardar saudades, talvez não", começa por dizer.

Questionado sobre a dificuldade de gerir o Sporting devido ao momento conturbado com os adeptos e a situação financeira e desportiva, Varandas explica que acredita que o Sporting sairá mais forte.

"Depois do que o Sporting viveu nos últimos dois anos, tem de ser um grande clube para sobreviver e vai sobreviver. Vai ser cada vez mais forte, mas para o ser precisa de rasgar de vez com algumas coisas do passado. Nunca mais pode haver uma direção de uma claque que deite abaixo treinadores, ameaçe direções. Ao contrário de outras direções, que se demitiram porque não estiveram para aturar, eu nunca vou abandonar o Sporting a esta gente", explica.

O dirigente vai mais longe e acredita que o rendimento desportivo não pode ser motivo para uma eventual destituição, depois "da melhor época desportiva dos últimos 16 anos".

"Se uma direção, quer seja do Varandas, do Pedro, Manuel ou Joaquim, caia por resultados desportivos, passados 16 meses do que aconteceu, o próximo presidente não vai durar sequer um ano", diz.

Varandas não fala sobre assembleia geral destitutiva

Sobre o movimento "Dar Futuro ao Sporting", que pretende marcar uma assembleia geral destitutiva, Varandas não comenta por motivos de transparência e separação de poderes.

"Jamais estarei aqui a dizer que há, ou não, motivos para se fazer uma assembleia geral. Aqui há transparência e separação de poderes", remata.