Varandas condena "cobardia" das claques

O presidente do Sporting condena a “cobardia” das claques que agrediram, este domingo, dois membros da direção do clube e deixa a garantia: “Estes senhores julgam que mandam no Sporting, mas não mandam e nunca irão mandar.”

Em declarações após a partida com o Portimonense, Frederico Varandas lembrou que “a seguir ao ataque de Alcochete, já presenciámos à invasão à garagem de Alvalade, ao arremesso de pedras que atingiram o carro de um elemento do Conselho Diretivo. Hoje [domingo], dois elementos do Conselho Diretivo e uma filha sofreram uma emboscada de cerca de seis elementos cobardes, que pontapearam um vogal do Conselho Diretivo e um segurança e cuspiram na cara de uma miúda de 16 anos. Isto é o que se tem vindo a passar há mais de 10 anos”.

O líder leonino recorda que o Sporting saiu de Portimão, à terceira jornada, no primeiro lugar e mesmo assim foi ofendido.

“O que mudou foi os privilégios que estes senhores não têm e que com esta Direção nunca mais voltam a ter. Se julgam por cobardemente amedrontar, esta Direção vai recuar… É fácil recuar. Temos famílias e podemos questionar-nos se vale a pena, mas estamos aqui porque amamos este clube. Este clube não é deles, é dos sócios”.

Varandas refere que “o que está em causa não é um resultado desportivo, está em causa a soberania do Sporting. Estes senhores julgam que mandam no Sporting, mas não mandam e nunca mais irão mandar”, reforçou.