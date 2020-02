Varandas apela à "maioria silenciosa" do Sporting e responsabiliza direção das claques

Frederico Varandas, presidente do Sporting, garante que há imagens do ataque a elementos da direção no domingo, antes do jogo contra o Portimonense. O dirigente promete expulsão dos elementos da claque Juventude Leonina, recorda que também na altura do ataque em Alcochete a claque se demarcou do incidente e promete expulsar de sócios os envolvidos.

"Curiosamente, no ataque em Alcochete, a Juve Leo fez um comunicado a demarcar-se e depois viu-se. Já vi as imagens e não foi um incidente menor, foi premeditado. Os dois elementos conseguem identificar-se muito bem nas escadas, são da Juve Leo. Se forem sócios serão expulsos. O Sporting não vai compactuar com isto", disse, em entrevista à "TVI".

O presidente revela que a direção não tem problemas com claques, mas sim com as direções das mesmas, que acreditam que estão "a cima do Sporting".

"É injusto por todos no mesmo saco. O problema desta direção não é com as claques, é com as direções. Eu fiz parte de uma claque e conheço pessoas em claques que não têm estes comportamentos. Há senhores, no caso da Juve Leo, que há mais de uma década julgam que estão a cima dos estatutos, mandatos e presidentes", explica.