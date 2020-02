Abrantes Mendes pede mão pesada para "minorias ruidosas" do Sporting

Sérgio Abrantes Mendes, juiz desembargador e antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, sublinha que a violência e instabilidade gerada pelas claques é tema para gerir sem perdão.

"São casos de polícia que têm de ser tratados nessa exata medida e não ser olhados como fator de divisão, porque eles não dividem nada, só arranjam problemas. Estas minorias ruidosas não vão para o futebol para a festa, mas para arranjar problemas. Quando o Estado atuar a sério, esses valentões vão ser postos no lugar que merecem. Os sócios do Sporting querem que o poder caia na rua? É a grande questão. O que está em jogo, agora, é calar essa gente sem vergonha, cobarde, e que não tem lugar no desporto nacional", declara, em entrevista a Bola Branca.

Entretanto, a Juventude Leonina, principal claque do Sporting, demarcou-se das alegadas agressões a membros da direção do clube, antes do jogo com o Portimonense. Em comunicado, o grupo organizado de adeptos salientou que, da sua parte, "jamais seria tolerado qualquer ato de violência", durante a manifestação contra Frederico Varandas.