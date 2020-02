​Carnaval antecipado

Em jeito de concorrência desleal, e numa indesmentível antecipação, o Carnaval chegou mais cedo ao futebol português. O fim-de-semana foi pródigo em desfiles, alguns deles pouco recomendáveis, porque até crianças acabaram por ser envolvidas nas cenas mais grotescas.



Claro que estamos a falar do Sporting,- lamentavelmente outra vez pelos piores motivos-, dada a imagem vergonhosa que ontem foi visível em Alvalade e nos seus arredores.

Democraticamente aceitável, embora sabendo-se de “outros” motivos que estão por trás, a manifestação urdida por algumas dezenas de associados tinha como objetivo não deixar morrer a intenção de apear a direção de Frederico Varandas.

Aconteceram, no entanto, agressões levadas a cabo por marginais, de que foram vítimas alguns dirigentes leoninos e, muito mais grave, uma jovem filha de um deles.

Não pode haver perdão para atos bárbaros desta natureza. Daí o Presidente do Clube ter vindo rapidamente a lume reafirmar a coragem de manter algumas claques à margem de qualquer espécie de coabitação.

O vespeiro continua ativo, faltando saber quem vai, a seguir, ser mordido pelos seus habitantes. Por tudo isto, os próximos capítulos deste carnaval leonino suscitam alguma curiosidade.

Por sua vez, o Benfica resolveu entrar também no corso carnavalesco.

Outra classificação não pode, aliás, ser dada à sua tardia reação em reclamar a chamada de árbitros estrangeiros para dirigir jogos do campeonato português, o que não é inédito entre nós. No passado, já outras entidades vieram a público com idêntica reclamação.

No pós-jogo do Dragão, em que o Futebol Clube do Porto venceu com todo o mérito o seu adversário mais direto, os encarnados quiseram rebuscar argumentos para tentar justificar o desaire com que certamente não contavam.

Claro que houve casos no mais importante jogo da jornada, e evitá-los, seria praticamente impossível, dada a intensidade que estava em todas as previsões.

Agora, que a vitória portista não merece contestação, é verdade. Até o próprio treinador benfiquista deu, no final do jogo, os parabéns ao adversário vencedor.