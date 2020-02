Religiões voltam a unir-se contra a despenalização da Eutanásia

Representantes de oito confissões religiosas vão reiterar na próxima quarta-feira, em Lisboa, a sua oposição à despenalização da eutanásia em Portugal, anunciou esta segunda-feira o coordenador do Grupo de Trabalho Inter-Religioso Religiões-Saúde.

Segundo uma nota do padre Fernando Sampaio, os oito signatários da declaração "Cuidar até ao fim com compaixão", apresentada em maio de 2018, aquando da anterior discussão no parlamento da despenalização da eutanásia, depois de analisarem o agendamento para 20 de fevereiro da discussão parlamentar e votação dos diplomas sobre a eutanásia e o suicídio assistido, "pretendem renovar e reiterar as afirmações constantes do documento, no qual, em síntese, é sublinhada 'a dignidade de quem sofre'".

Na declaração é, também, "lançado um apelo a 'uma sociedade misericordiosa e compassiva' e, sobretudo ao Estado, é pedida uma maior aposta na área dos cuidados paliativos, entendidos como 'uma exigência inadiável'".

A assinatura da declaração comum teve lugar na Academia das Ciências de Lisboa e foi firmada por representantes da Aliança Evangélica Portuguesa, Comunidade Hindu Portuguesa, Comunidade Islâmica de Lisboa, Comunidade Israelita de Lisboa, Igreja Católica, Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, União Budista Portuguesa, União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia.