António Sousa está surpreendido com Sérgio Oliveira

António Sousa concorda com a eleição de Sérgio Oliveira como melhor em campo no clássico com o Benfica, por parte de Bola Branca. O antigo médio do FC Porto afirma, até, que ficou "espantado" com a exibição do médio internacional português. O ex-jogador fala de uma exibição equilibrada de Sérgio Oliveira, que deu "a dimensão e a velocidade necessária quando a equipa precisou", além de ter feito o primeiro golo portista. Em suma, Sousa ficou "maravilhado com a exibição do Sérgio". Outro jogador referenciado por António Sousa é o capitão Pepe, "uma referência do próprio clube". "Tem dado muito no que diz respeito à própria equipa e que cria ritmos e andamentos necessários quando a equipa tem necessidade. É uma mais-valia em termos de personalidade e a equipa fica mais enriquecida com a sua presença", elogia.

Soares Dias não influenciou

A arbitragem do clássico tem estado na ordem do dia, com muitas queixas do Benfica. Sousa não tem "a menor dúvida" um ou outro lance "deixou algumas dúvidas". No entanto, conclui, feitas as contas, que Artur Soares "fez uma boa arbitragem e de grande qualidade".

"Em termos de interferência no próprio jogo, quer-me parecer que não foi por aí que o Benfica perdeu", remata.