Morreu o antigo ministro Álvaro Barreto

O ex-ministro do PSD Álvaro Barreto morreu esta segunda-feira aos 84 anos, confirmou à agência Lusa um antigo governante social-democrata.

Álvaro Barreto foi ministro de sete governos constitucionais, com Mota Pinto, Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Mário Soares, Cavaco Silva (duas vezes) e Pedro Santana Lopes.

O primeiro cargo que exerceu como ministro foi em 1978, com Mota Pinto, na pasta de ministro da Indústria e Tecnologia. Em 1980, com Sá Carneiro, voltou a ser convidado a ser ministro da Indústria e Energia, embora apenas um ano mais tarde, já com Pinto Balsemão, foi ministro da Integração Europeia.

No período da Aliança Democrática, com Mário Soares no cargo de primeiro-ministro, foi ministro do Comércio e do Turismo, passando depois, ainda no mesmo Governo, a ministro da Agricultura.

A responsabilidade pela agricultura continuou durante o Governo de Cavaco Silva, tendo exercido o cargo durante seis anos seguidos, através de dois Governos.

Na última passagem pelo Governo, com Santana Lopes, foi ministro da Economia e do Trabalho.



Licenciado em Engeharia Civil, Álvaro Barreto foi condecorado em 1967 com a Ordem Civil do Mérito Agrícola e Industrial, Classe Industrial.

"Ele é que devia ter sido primeiro-ministro"

Contactado pela Renascença, Pedro Santana Lopes recorda um bom amigo que devia ter sido primeiro-ministro. "Foi o meu número dois, e quando o convidei para o meu Governo diz-lhe o que já lhe tinha dito várias vezes, mesmo não sendo eu primeiro-ministro, que ele devia ter sido primeiro-ministro deste país vários anos."

"Pela sua competência, pela sua visão, pela sua modernidade, pela sua capacidade de decisão, eu dizia-lhe muitas vezes isso: 'Álvaro, você é que devia ser primeiro-ministro'."

"Ele sempre foi disputadíssimo no sector privado, também pelos Governos, porque de facto ele era um homem muito inteligente, muito preparado, com uma grande capacidade de decisão, um grande gestor, para além de ter sido um bom amigo. Gostava muito dele, sinceramente", conclui.