“Sabes proteger-te?” Escolas recebem panfleto sobre novo coronavírus

O coronavírus é já uma palavra familiar para grande parte da população portuguesa e os mais jovens não fogem à regra. Às escolas já chegaram informações sobre as medidas de prevenção a tomar.

“Acho muito bem que, quer a DGS [Direção-Geral de Saúde] quer as próprias estruturas do Ministério da Educação, trabalhem em conjunto pois todos nós sabemos o que é ter uma sala de aula com 25/28 alunos em cima uns dos outros. É fácil propagar o problema”, afirma à Renascença Manuel Esperança, diretor do agrupamento de escolas Pedro de Santarém, em Benfica.

Este responsável recorda o plano existente com a gripe A, que ajudou a enfrentar o surto. Manuel Esperança diz estar a acompanhar a situação e refere que o trabalho de informar os alunos está preparado.

Na passada semana, o Ministério da Educação, articulado com a Direção-Geral de Saúde, enviou para todos os estabelecimentos de ensino do país um panfleto com informações sobre o novo coronavírus, com vista a serem divulgadas aos alunos.