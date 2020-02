Nuno Melo questiona Bruxelas sobre diretiva que limita autonomia de procuradores

O eurodeputado centrista Nuno Melo questionou esta segunda-feira a Comissão Europeia sobre diretiva da Procuradoria-Geral da República (PGR) que limita a autonomia dos procuradores do Ministério Público, designadamente na investigação criminal, informou hoje o próprio.

Num requerimento com caráter prioritário apresentado à Comissão Europeia, Nuno Melo questiona a Comissão Europeia sobre a compatibilidade da diretiva da PGR com o Estado de Direito, onde se inclui "uma sociedade caracterizada pela justiça", e se tal é "compatível com instruções orais da hierarquia, impossíveis de qualquer controlo e sindicância".