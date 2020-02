Isabel Camarinha vai ser a nova líder da CGTP

A decisão foi tomada nesta segunda-feira, na reunião da comissão executiva, e confirma o nome já avançado pela Renascença no final da semana.

Central sindical vai ter novo líder. Há vários can(...)

Eram vários os nomes falados para assumir a liderança da intersindical, mas o de Isabel Camarinha foi o que mais peso foi ganhando.

Coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), Isabel Camarinha, de 59 anos, é descrita como uma pessoa com uma excelente capacidade de relacionamento, de envolvência dos outros nas decisões e de exponenciar o coletivo.

Nos últimos quatro anos, teve assento na comissão executiva da CGTP por liderar uma das maiores organizações da central. E, nas últimas eleições europeias, foi candidata da CDU, embora em posição nunca elegível.

Nos próximos dias 14 e 15, na Torre da Marinha, no Seixal, realiza-se o congresso em que Arménio Carlos deverá passar o testemunho.

Arménio Carlos sucedeu a Manuel Carvalho da Silva e ocupou o cargo durante oito anos. Fará o discurso de abertura, mas o de encerramento já será da responsabilidade da nova líder da central sindical.