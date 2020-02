Eutanásia. Jovens alertam para erro que ainda é possível prevenir

“Um irremediável erro que ainda é possível prevenir”. É assim que dezenas de jovens descrevem a possibilidade de se legalizar a eutanásia.

Os jovens, todos com idade entre os 16 e os 30 anos, têm em comum frequentarem centros universitários animados pelos jesuítas, de norte a sul do país e a carta foi publicada no PontoSJ, o portal da Companhia de Jesus em Portugal.

Os jovens elencam cinco pontos que consideram críticos para ilustrar o erro da legalização da eutanásia. Em primeiro lugar, recordam que esta medida contraria os pareceres dos profissionais de saúde.

“Os profissionais de saúde têm-se posicionado clara e inequivocamente contra a morte assistida. É essa a opinião do atual bastonário da Ordem dos Médicos e de cinco dos seus antecessores, é esse o parecer do Conselho Nacional de Ética e Deontologia da Ordem dos Médicos, o parecer da Ordem dos Enfermeiros, e ainda a opinião da Associação Médica Mundial”, escrevem os jovens.

“O que torna difícil, se não impossível, compreender como podem ser apresentadas propostas radicalmente opostas às conhecidas posições e pareceres dos profissionais de saúde quando é a estes que caberá ajuizar e executar o que se encontra previsto nestes projetos.”

Em segundo lugar os jovens desmontam o argumento do respeito pela autonomia e liberdade do doente. “Não estamos a falar de desligar um suporte artificial de vida ou interromper tratamentos desnecessários. Essas possibilidades já estão reguladas, respeitando a liberdade do doente e dos profissionais de saúde. Aqui trata-se de um médico provocar a morte de um doente e para isso não basta citar o princípio da liberdade individual.”

Em terceiro lugar a carta refere o risco dos erros médicos, que neste caso serão irremediáveis. “A eutanásia torna a morte assistida num ato médico, mas também num ato jurídico, objeto de uma legislação que transforma profissionais de saúde em juízes da vida e da morte. Serão eles quem decidirá que pedidos devem ou não ser aceites, que pacientes devem ou não morrer. Mas se a lei for incorretamente aplicada, o resultado é a morte indevida de alguém. E esse erro é irremediável, pois a morte é irremediável.”

Neste ponto a carta cita estatísticas do Estado de Oregon, nos EUA, onde o suicídio assistido é legal e as principais razões invocadas não são o sofrimento físico, mas a perda de autonomia, de qualidade de vida ou ainda o facto de o requerente se sentir um fardo para a família, cuidadores e amigos.

“Diante de um pedido destes, o sentimento de compaixão do médico, a sua incapacidade de identificar qual a principal motivação do doente, ou o seu desejo de respeitar a liberdade do paciente, podem certamente levá-lo a aceitar pedidos que não sejam rigorosamente conformes aos critérios da lei. E uma lei que, para além de impossível de remediar, seja tão suscetível de violação, não pode ser aceite.”